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    Израиль собирается эвакуировать жителей от границы с Ливаном

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    В Израиле готовятся эвакуировать мирных жителей от границы с Ливаном. Распоряжение 8 октября сделал министр обороны Израиля Йоав Галлант. Об этом сообщает издание Haaretz.

    «Министр обороны Галлант отдает приказ готовиться к эвакуации населенных пунктов вблизи границы с Ливаном», — сообщает СМИ.

    Тем временем в секторе Газа заявили, что всячески поддерживают участие «Хезболлы» в конфликте. «Мы находимся в начале этой битвы, и у нас есть терпение, чтобы продолжать битву в течение долгих дней и месяцев», — говорят представители Газы.

    Утром 8 октября было заявлено о том, что Израиль атаковал Ливан. Атака была названа ответной.

    Жителей Израиля от границы с Газой собираются эвакуировать в течение 24 часов.

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    ЛиванИзраильСектор Газа
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