Израиль собирается эвакуировать жителей от границы с Ливаном

В Израиле готовятся эвакуировать мирных жителей от границы с Ливаном. Распоряжение 8 октября сделал министр обороны Израиля Йоав Галлант. Об этом сообщает издание Haaretz.



«Министр обороны Галлант отдает приказ готовиться к эвакуации населенных пунктов вблизи границы с Ливаном», — сообщает СМИ.



Тем временем в секторе Газа заявили, что всячески поддерживают участие «Хезболлы» в конфликте. «Мы находимся в начале этой битвы, и у нас есть терпение, чтобы продолжать битву в течение долгих дней и месяцев», — говорят представители Газы.

Утром 8 октября было заявлено о том, что Израиль атаковал Ливан. Атака была названа ответной.

