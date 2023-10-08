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    Тысячи людей в укрытиях, обстрел больницы и удары по Ливану. Что известно о войне в Израиле к этому часу

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    Не менее 230 убитых и 1697 раненных в Газе насчитывается к утру 8 октября. Еще более 20 тысяч внутренних переселенцев вынуждены были покинуть дома и перейти в укрытия.

    Как сообщает Управление ООН по координации гуманитарных вопросов, люди скрывались в 44 школах БАПОР (Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ).

    Среди израильтян погибли 350 человек, различные ранения получили 1800. Местные СМИ также сообщают о 750 пропавших без вести.

    В ночь на 8 октября под обстрел попала больница в городе Ашкелон (юг Израиля).

    По данным Times of Israel, удар пришелся на больницу «Барзилай», здание получило серьезные повреждения. Ранены 6 человек. Одна из пострадавших, 50-летняя женщина, получила серьезные травмы.

    Автор: CBN News Updates

    Большего числа жертв удалось избежать благодаря тому, что сотрудники стационара перевели пациентов в безопасное место за несколько часов до удара: «За несколько часов до удара директор медицинского центра Чези Леви и персонал перевезли пациентов в безопасное место», — заявила Армия обороны Израиля.

    Утром 8 октября израильская армия начала наносить удары по Ливану.

    Армия обороны назвала эти удары ответными: «Артиллерия ЦАХАЛа наносит удары по району в Ливане, из которого несколько минут назад велась стрельба по израильской территории», — говорится в сообщении Армии обороны Израиля. При этом военные заявляют о том, что готовы «к любым сценариям».

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    Colonelcassad

    Утром 7 октября военное крыло палестинского движения ХАМАС заявило о проведении операции против Израиля, которую назвали «Потоп Аль-Аксы». В ответ Армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи» в секторе Газа. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в обращении к нации назвал происходящее войной и объявил о призыве тех, кто находится в резерве.

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    Комментарии 21

    Гость08 Окт 2023 в 10:41
    Израильтянам - удачи!
    +2−1
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