Тысячи людей в укрытиях, обстрел больницы и удары по Ливану. Что известно о войне в Израиле к этому часу

Не менее 230 убитых и 1697 раненных в Газе насчитывается к утру 8 октября. Еще более 20 тысяч внутренних переселенцев вынуждены были покинуть дома и перейти в укрытия.



Как сообщает Управление ООН по координации гуманитарных вопросов, люди скрывались в 44 школах БАПОР (Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ).

Среди израильтян погибли 350 человек, различные ранения получили 1800. Местные СМИ также сообщают о 750 пропавших без вести.



В ночь на 8 октября под обстрел попала больница в городе Ашкелон (юг Израиля).

По данным Times of Israel, удар пришелся на больницу «Барзилай», здание получило серьезные повреждения. Ранены 6 человек. Одна из пострадавших, 50-летняя женщина, получила серьезные травмы.