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    «Детки напугались». Певица Глюкоза с семьей застряла в Израиле после начала войны

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    Певица Глюкоза (настоящее имя Наталья Ионова) застряла в Тель-Авиве из-за атаки ХАМАС на Израиль. Как сообщила в своем Telegram-канале журналист Ксения Собчак, артистка приехала в израильскую столицу с мужем и дочерьми на концерт Бруно Марса.

    «Мы сейчас находимся в Тель-Авиве всей семьей и у нас все нормально. Находимся возле отеля. Сейчас вышли на улицу. Недавно здесь работала сирена. Мы все спустились вниз в бомбоубежище. Детки немного напугались», — сообщила сама Ионова у себя в соцсетях. Она отметила, что семья в порядке и старается соблюдать указания сотрудников гостиницы.

    Изначально певица планировала вернуться домой рейсом 9 октября. Однако из-за боевых действий все рейсы отменили. Кроме того, ранее Росавиация ввела ограничения на ночные вылеты из РФ в аэропорты Израиля до особых распоряжений.

    ИзраильВоенный конфликтСектор Газа
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