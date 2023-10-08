«Детки напугались». Певица Глюкоза с семьей застряла в Израиле после начала войны



Певица Глюкоза (настоящее имя Наталья Ионова) застряла в Тель-Авиве из-за атаки ХАМАС на Израиль. Как сообщила в своем Telegram-канале журналист Ксения Собчак, артистка приехала в израильскую столицу с мужем и дочерьми на концерт Бруно Марса.

«Мы сейчас находимся в Тель-Авиве всей семьей и у нас все нормально. Находимся возле отеля. Сейчас вышли на улицу. Недавно здесь работала сирена. Мы все спустились вниз в бомбоубежище. Детки немного напугались», — сообщила сама Ионова у себя в соцсетях. Она отметила, что семья в порядке и старается соблюдать указания сотрудников гостиницы.