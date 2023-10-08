    Сейчас

    +3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +3˚C

    Пасмурно, Небольшие дожди

    Ощущается как -1

    3 м/с, сев

    743мм

    92%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd100.49eur106.01

    Сенатор Климов об объявлении выборов президента: по всей видимости, это будет сделано в декабре

    4452
    63 комментария

    Совет Федерации должен объявить выборы президента России, вероятно, в декабре. Об этом 8 октября заявил журналистам сенатор Андрей Климов.

    «Выборы не объявлены. Объявляет выборы Совет Федерации. По всей видимости, это будет сделано в декабре», — заявил Климов (цитата по РИА Новости).

    После объявления выборов, стартует избирательная кампания.

    Климов также прокомментировал идею главы Чечни Рамзана Кадырова о том, чтобы отменить выборы президента вовсе на время СВО.

    «Есть Конституция Российской Федерации. Я считаю, что она должна быть главным ориентиром для всех. Ее, по-моему, никто менять не собирается», — заявил сенатор. Он напомнил, что скоро у российской Конституции юбилей, а Владимир Путин — «большой специалист в области права».

    Климов также отметил, что Россия — страна свободная, потому любой вправе внести предложение. Тем более, когда речь идет об известном политике.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ВыборыСовет Федерации
    ЛАЙК1
    СМЕХ32
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ6
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 63

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    63
    close