Сенатор Климов об объявлении выборов президента: по всей видимости, это будет сделано в декабре

Совет Федерации должен объявить выборы президента России, вероятно, в декабре. Об этом 8 октября заявил журналистам сенатор Андрей Климов.



«Выборы не объявлены. Объявляет выборы Совет Федерации. По всей видимости, это будет сделано в декабре», — заявил Климов (цитата по РИА Новости).

После объявления выборов, стартует избирательная кампания.

Климов также прокомментировал идею главы Чечни Рамзана Кадырова о том, чтобы отменить выборы президента вовсе на время СВО.

«Есть Конституция Российской Федерации. Я считаю, что она должна быть главным ориентиром для всех. Ее, по-моему, никто менять не собирается», — заявил сенатор. Он напомнил, что скоро у российской Конституции юбилей, а Владимир Путин — «большой специалист в области права».