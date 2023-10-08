Армия обороны Израиля рассказала о погибших военных

За последние сутки в результате боев с бойцами ХАМАС на границе с сектором Газа погибли 26 военнослужащих. Среди них — полковник. Об этом 8 октября сообщает ЦАХАЛ.



Погибли военнослужащие в возрасте от 18 до 42 лет. Помимо полковника, погибли подполковник и майор, а также командиры бригады и батальона связи.



Сколько погибших бойцов со стороны палестинцев, в данный момент неизвестно.



Напомним, что война в Израиле началась утром 7 октября, когда страна подверглась атаке со стороны сектора Газа. Армия обороны Израиля нанесла ответные удары.



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