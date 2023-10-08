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    Армия обороны Израиля рассказала о погибших военных

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    За последние сутки в результате боев с бойцами ХАМАС на границе с сектором Газа погибли 26 военнослужащих. Среди них — полковник. Об этом 8 октября сообщает ЦАХАЛ.

    Погибли военнослужащие в возрасте от 18 до 42 лет. Помимо полковника, погибли подполковник и майор, а также командиры бригады и батальона связи.

    Сколько погибших бойцов со стороны палестинцев, в данный момент неизвестно.

    Напомним, что война в Израиле началась утром 7 октября, когда страна подверглась атаке со стороны сектора Газа. Армия обороны Израиля нанесла ответные удары.

    О том, что известно о происходящем в данный момент, читайте здесь.

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    ИзраильСектор ГазаВооруженный конфликт
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