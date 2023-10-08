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    Путин высказался о ситуации с продовольствием в России

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    Россия в нынешнем году получит хороший урожай и увеличит производство мяса и рыбы. Об этом 8 октября заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

    По его словам, благодаря отечественным аграриям сельское хозяйство, пищевая промышленность качественно изменились, стали настоящими локомотивами отечественной экономики.

    «В прошлом году собран рекордный за всю историю объём зерна – почти 158 миллионов тонн. И в этом году страна вновь получит хороший урожай зерновых и масличных культур, овощей и фруктов, увеличит производство мяса, молока, рыбы. Сегодня наши аграрии обеспечивают внутренний рынок всеми основными видами продовольствия», – сказал российский лидер.

    Он также отметил, что продукция АПК уже входит в число ключевых статей российского экспорта. Отечественные компании являются глобальными лидерами по ряду позиций, таким как пшеница, рыба.

    Президент добавил, что Россия продолжит такое стремление и будет достигать новых высот. «Для этого у нас есть всё необходимое: земли, водные ресурсы, собственные научные заделы и технологические разработки, но прежде всего грамотные, опытные специалисты и талантливые молодые кадры», – подчеркнул Путин.

    В начале августа президент подписал указ о расчете за сельхозпродукцию в рублях через спецсчета. Правительство объясняло это ответными мерами на санкции.

    В начале сентября Путин сообщил, что урожай зерна в России в этом году может составить 130 млн тонн, экспортный потенциал – 60 млн тонн. Президент отмечал, что страна намерена продолжать экспортировать продовольствие и удобрения в Турцию, а также способствовать стабилизации цен и улучшению ситуации в мировой сельскохозяйственной отрасли.

    5 октября на заседании дискуссионного клуба «Валдай» Путин заявлял, что Россия полностью обеспечивает себя по основным видам продовольствия. «Мы преодолели все проблемы, которые возникли после введения в отношении нас санкций, и начали следующий этап развития – на новой базе, что чрезвычайно важно», – говорил он.

    При этом годовая инфляция в России за период с 19 по 25 сентября ускорилась до 5,74% после 5,45% неделей ранее. Если брать только указанную неделю по сравнению с прошлой, цены выросли на 0,28%. В основном это произошло за счет более быстрого роста цен на продукты и возобновления роста цен на авиабилеты.

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