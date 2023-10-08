Путин высказался о ситуации с продовольствием в России

Россия в нынешнем году получит хороший урожай и увеличит производство мяса и рыбы. Об этом 8 октября заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

По его словам, благодаря отечественным аграриям сельское хозяйство, пищевая промышленность качественно изменились, стали настоящими локомотивами отечественной экономики. «В прошлом году собран рекордный за всю историю объём зерна – почти 158 миллионов тонн. И в этом году страна вновь получит хороший урожай зерновых и масличных культур, овощей и фруктов, увеличит производство мяса, молока, рыбы. Сегодня наши аграрии обеспечивают внутренний рынок всеми основными видами продовольствия», – сказал российский лидер.

Он также отметил, что продукция АПК уже входит в число ключевых статей российского экспорта. Отечественные компании являются глобальными лидерами по ряду позиций, таким как пшеница, рыба.

Президент добавил, что Россия продолжит такое стремление и будет достигать новых высот. «Для этого у нас есть всё необходимое: земли, водные ресурсы, собственные научные заделы и технологические разработки, но прежде всего грамотные, опытные специалисты и талантливые молодые кадры», – подчеркнул Путин. В начале августа президент подписал указ о расчете за сельхозпродукцию в рублях через спецсчета. Правительство объясняло это ответными мерами на санкции.

В начале сентября Путин сообщил, что урожай зерна в России в этом году может составить 130 млн тонн, экспортный потенциал – 60 млн тонн. Президент отмечал, что страна намерена продолжать экспортировать продовольствие и удобрения в Турцию, а также способствовать стабилизации цен и улучшению ситуации в мировой сельскохозяйственной отрасли.

5 октября на заседании дискуссионного клуба «Валдай» Путин заявлял, что Россия полностью обеспечивает себя по основным видам продовольствия. «Мы преодолели все проблемы, которые возникли после введения в отношении нас санкций, и начали следующий этап развития – на новой базе, что чрезвычайно важно», – говорил он.