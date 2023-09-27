Помидоры и авиабилеты снова идут в рост. Годовая инфляция в России ускорилась до 5,7%

Годовая инфляция в России за период с 19 по 25 сентября ускорилась до 5,74% после 5,45% неделей ранее. Такие данные 27 сентября приводит в обзоре ценовой ситуации Минэкономразвития.



Если брать только указанную неделю по сравнению с прошлой, цены в России выросли на 0,28%. В основном это произошло за счет более быстрого роста цен на продукты и возобновления роста цен на авиабилеты.



Продовольствие в целом на неделе подорожало на 0,41%. Как следует из данных Росстата, помидоры подорожали на 9,3%, бананы — на 4,1%, огурцы — на 1,5%, свекла столовая — на 1%. В то же время цены на морковь снизились на 2,8%, капусту белокочанную и яблоки — на 2,7%, картофель — на 2,3%, лук репчатый — на 1,6%. Помимо ряда овощей и фруктов продолжают дорожать яйца куриные (+2,9% за неделю), мясо кур (+1,2%) и подсолнечное масло (+0,9%).

