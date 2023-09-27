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    Помидоры и авиабилеты снова идут в рост. Годовая инфляция в России ускорилась до 5,7%

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    5 комментариев

    Годовая инфляция в России за период с 19 по 25 сентября ускорилась до 5,74% после 5,45% неделей ранее. Такие данные 27 сентября приводит в обзоре ценовой ситуации Минэкономразвития.

    Если брать только указанную неделю по сравнению с прошлой, цены в России выросли на 0,28%. В основном это произошло за счет более быстрого роста цен на продукты и возобновления роста цен на авиабилеты.

    Продовольствие в целом на неделе подорожало на 0,41%. Как следует из данных Росстата, помидоры подорожали на 9,3%, бананы — на 4,1%, огурцы — на 1,5%, свекла столовая — на 1%. В то же время цены на морковь снизились на 2,8%, капусту белокочанную и яблоки — на 2,7%, картофель — на 2,3%, лук репчатый — на 1,6%. Помимо ряда овощей и фруктов продолжают дорожать яйца куриные (+2,9% за неделю), мясо кур (+1,2%) и подсолнечное масло (+0,9%).

    Непродовольственные товары подорожали на 0,24%. Наибольший рост показали цены на дизельное топливо и поливитамины, прибавившие 1,7% и 1% соответственно.

    Снижение цен в секторе услуг сменилось ростом на 0,19%. Здесь лидер подорожания — авиабилеты на внутренние рейсы. За неделю их средняя стоимость выросла на 1,6%.

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    Комментарии 5

    Гость27 Сен 2023 в 20:43
    Похоже господа из Минэкономразвития живут в другой стране, ходят в другие магазины и заправляются на других заправках. Очнитесь господа! Вы что курите?
    +0−0
    W.D.M.27 Сен 2023 в 20:41
    Написано, что цены выросли за счёт цен на продукты и авиаперелёты.... В них значит всё дело.
    +0−0
    Гость27 Сен 2023 в 20:32
    Почему цифра 37 тут написана как 5,7. !?
    +0−0
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