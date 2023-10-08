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    Ветер и дождь не дали мостам разделить Петербург на части

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    В Петербурге в ночь на 8 октября мосты по Неве и Большой Неве разводиться не будут — по метеоусловиям. Об этом сообщается на официальном сайте «Мостотреста». Сейчас в городе северо-западный ветер дует со скоростью 5–13 метров в секунду — таковы данные «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

    В аэропорту «Пулково» незначительно задерживаются ближайшие рейсы из Стамбула и Калининграда — в остальном, судя по онлайн-табло, воздушная гавань принимает и отправляет рейсы по расписанию.

    Ранее горожане в разных районах города и в Ленобласти заметили первый снег. Белые хлопья добавили дискомфорта и участникам Тихвинского марафона, и отдыхающим на Невском проспекте горожанам. Те, кто успел добраться до дома, оценивали обстановку более позитивно.

    По информации синоптиков, снег можно будет застать на петербургских улицах и 8 октября.

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