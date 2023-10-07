Петербург накрыла беспросветная туча. Вода в Неве стремительно прибывает

Сильный ветер нагнал воды в реки и каналы Петербурга. Уровень воды в Неве вечером 7 октября превышает отметку в 160 см.
В 21:46 гидрологи зафиксировали повышение до отметки 163 см над ординаром у Горного института. В семь часов вечера уровень воды составлял 140 см. Читатели также показывают затопленные спуски на набережной Фонтанки и канале Грибоедова.
Судя по погодной карте от «Яндекса», дождевая туча наползла на Петербург так, что в городе нет сухого места. Осадки не прекратятся до утра. В прогнозе синоптиков на воскресенье снова дождь, мокрый снег и ветер с порывами до 18 м/с.