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    Петербург накрыла беспросветная туча. Вода в Неве стремительно прибывает

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    Сильный ветер нагнал воды в реки и каналы Петербурга. Уровень воды в Неве вечером 7 октября превышает отметку в 160 см.

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    В 21:46 гидрологи зафиксировали повышение до отметки 163 см над ординаром у Горного института. В семь часов вечера уровень воды составлял 140 см. Читатели также показывают затопленные спуски на набережной Фонтанки и канале Грибоедова.

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    Судя по погодной карте от «Яндекса», дождевая туча наползла на Петербург так, что в городе нет сухого места. Осадки не прекратятся до утра. В прогнозе синоптиков на воскресенье снова дождь, мокрый снег и ветер с порывами до 18 м/с.

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