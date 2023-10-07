Камера сняла, как фура «свернула шею» об опору путепровода на востоке КАД

Видеорегистратор зафиксировал момент аварии на петербургской кольцевой автодороге, которая несколько часов тормозит участок во Всеволожском районе Ленинградской области 7 октября.
На кадрах, опубликованных в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», видно, как фура отбросила в ограждение белый «Форд» и сложилась об опору путепровода над проезжей частью.
По данным ФКУ Упрдор «Северо-Запад», легковой и грузовой автомобили столкнулись на 48-м километре внутреннего кольца так, что заняли три полосы.
По предварительной информации дорожной полиции, травмы различной степени тяжести получили три человека. Участок в районе аварии на «Яндекс.Картах» в восьмом часу вечера по-прежнему отмечен красным.