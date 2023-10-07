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    Авария с грузовиком тормозит КАД в районе Кудрово

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    Два автомобиля не разъехались на внутреннем кольце КАД Петербурга во Всеволожском районе Ленобласти 7 октября, пробка растянулась на километры.

    Последствия ДТП под путепроводом между Кудрово и Новосергиевкой «Фонтанке» показал читатель, проезжавший аварию около половины первого часа дня.

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    Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», по предварительным данным, на 48-м километре внутреннего кольца КАД столкнулись легковой и грузовой автомобили. В результате заняты вторая, третья и четвёртая полосы.

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    По данным «Яндекса», движение затруднено в обе стороны.

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