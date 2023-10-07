Зима подкрадывается к Петербургу. Посмотрите, как заметает Карелию

Октябрьский снегопад прошёл в Карелии в субботу, 7 октября. На дорогах непросто, в Госавтоинспекции предупреждают: самое время переобуваться.
читатель «Фонтанки» Анна
Фотографиями заснеженных пейзажей с «Фонтанкой» поделилась читательница, путешествующая между Лахденпохьей и Сортавалой. По её словам, ещё утром можно было шуршать листвой, вскоре вместо дождя пошёл снег, температура опустилась до нуля.
читатель «Фонтанки» Анна
Госавтоинспекция Карелии накануне предупреждала о похолодании и возможных сложностях на дорогах: в прогнозах были дождь и мокрый снег. Водителей призывали к аккуратности и рекомендовали не тянуть с установкой зимних шин.
В Петербурге также властвует циклон, а вместе с ним — дождь и порывистый ветер. Мокрый снег не исчезает из метеосводок последние три дня, но дороги пока не белеют.