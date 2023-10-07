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    Зима подкрадывается к Петербургу. Посмотрите, как заметает Карелию

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    Октябрьский снегопад прошёл в Карелии в субботу, 7 октября. На дорогах непросто, в Госавтоинспекции предупреждают: самое время переобуваться.

    Фото: читатель «Фонтанки» Анна
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    читатель «Фонтанки» Анна

    Фотографиями заснеженных пейзажей с «Фонтанкой» поделилась читательница, путешествующая между Лахденпохьей и Сортавалой. По её словам, ещё утром можно было шуршать листвой, вскоре вместо дождя пошёл снег, температура опустилась до нуля.

    Фото: читатель «Фонтанки» Анна
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    читатель «Фонтанки» Анна

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    Госавтоинспекция Карелии накануне предупреждала о похолодании и возможных сложностях на дорогах: в прогнозах были дождь и мокрый снег. Водителей призывали к аккуратности и рекомендовали не тянуть с установкой зимних шин.

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    В Петербурге также властвует циклон, а вместе с ним — дождь и порывистый ветер. Мокрый снег не исчезает из метеосводок последние три дня, но дороги пока не белеют.

    Фото: читатель «Фонтанки» Анна
    Фото: читатель «Фонтанки» Анна

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