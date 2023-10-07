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    Показываем, что сейчас происходит у израильского консульства в Петербурге

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    Обстановка у генконсульства Израиля в Петербурге 7 октября не по событиям спокойная. На Херсонской улице медленно накрапывает дождь, нет ни прохожих, ни цветов.

    Корреспондент «Фонтанки» обнаружил только охранника и одного человека в местной курилке.

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    Напомним, утром по территории Израиля был нанесен ракетный удар, унесший более сотни жизней. Около тысячи человек ранены, по данным Jerusalem Post. В то же время почти 200 палестинцев погибли в результате ответного израильского авиаудара по сектору Газа, по данным палестинского министерства здравоохранения.

    В официальной группе генконсульства Израиля в Петербурге отмечено, что атака произошла в разгар еврейского праздника Симхат Тора.

    «Этот праздник является одним из самых радостных в еврейском календаре, — рассказывали там накануне. — В этот день в синагогах завершается, а затем начинается вновь годичный цикл чтения Торы, что сопровождается всеобщим весельем и ликованием».

    Возле петербургской синагоги сегодня тоже тихо и безлюдно.

    О том, что известно о войне в Израиле к этому часу, — в материале «Фонтанки».

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    Израиль
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