Показываем, что сейчас происходит у израильского консульства в Петербурге

Обстановка у генконсульства Израиля в Петербурге 7 октября не по событиям спокойная. На Херсонской улице медленно накрапывает дождь, нет ни прохожих, ни цветов.

Корреспондент «Фонтанки» обнаружил только охранника и одного человека в местной курилке.

