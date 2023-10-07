Показываем, что сейчас происходит у израильского консульства в Петербурге

Обстановка у генконсульства Израиля в Петербурге 7 октября не по событиям спокойная. На Херсонской улице медленно накрапывает дождь, нет ни прохожих, ни цветов.
Корреспондент «Фонтанки» обнаружил только охранника и одного человека в местной курилке.
Напомним, утром по территории Израиля был нанесен ракетный удар, унесший более сотни жизней. Около тысячи человек ранены, по данным Jerusalem Post. В то же время почти 200 палестинцев погибли в результате ответного израильского авиаудара по сектору Газа, по данным палестинского министерства здравоохранения.
В официальной группе генконсульства Израиля в Петербурге отмечено, что атака произошла в разгар еврейского праздника Симхат Тора.
«Этот праздник является одним из самых радостных в еврейском календаре, — рассказывали там накануне. — В этот день в синагогах завершается, а затем начинается вновь годичный цикл чтения Торы, что сопровождается всеобщим весельем и ликованием».
Возле петербургской синагоги сегодня тоже тихо и безлюдно.
О том, что известно о войне в Израиле к этому часу, — в материале «Фонтанки».