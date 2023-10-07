Три человека пострадали в аварии с фурой на востоке КАД

Пострадавших с различными травмами увезли в больницы после аварии, которая произошла на КАД во Всеволожском районе Ленинградской области 7 октября.



По предварительным данным, на 48-м километре внутреннего кольца столкнулись фура «Рено» и «Форд Фокус», сообщили «Фонтанке» в полицейском главке. Медицинская помощь потребовалась троим.