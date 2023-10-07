Три человека пострадали в аварии с фурой на востоке КАД

Пострадавших с различными травмами увезли в больницы после аварии, которая произошла на КАД во Всеволожском районе Ленинградской области 7 октября.
По предварительным данным, на 48-м километре внутреннего кольца столкнулись фура «Рено» и «Форд Фокус», сообщили «Фонтанке» в полицейском главке. Медицинская помощь потребовалась троим.
Очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» пишут, что грузовой автомобиль въехал в опору моста недалеко от съезда на Колтуши.
По данным ФКУ Упрдор «Северо-Запад», информация об аварии поступила около половины первого часа дня. В результате заняты вторая, третья и четвёртая полосы. Движение на участке по-прежнему затруднено.