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    Мастер ролевых игр выманил у петербуржца более 5 миллионов рублей. Стоп-словом стала «квартира»

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    Телефонный проходимец две недели изображал сотрудника правоохранительных органов в разговорах с жителем Калининского района Петербурга. Его игра закончилась командой заложить квартиру и принесла миллионы.

    Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 7 октября, жертвой мошенничества стал 73-летний пенсионер. По информации «Фонтанки», ещё 19 сентября с ним в WhatsApp связался человек, отрекомендовавшийся работником органов. Он заявил, что накоплениями собеседника пытаются завладеть, и был настолько убедителен, что уже через несколько дней получил доступ к смартфону.

    Пенсионер, не успевая осваивать новые приложения, которые появлялись уже без его ведома, терял деньги как дистанционно, так и при личном участии. В течение недели, повинуясь инструкциям, он ездил к банкоматам и переводил сбережения на якобы безопасные счета.

    Сомнения возникли 4 октября, когда собеседник настоятельно порекомендовал взять кредит под залог квартиры. Банк одобрил заявку, но в последний момент мужчина одумался и обратился в полицию. Общий ущерб — без малого 5,7 миллиона рублей.

    В МВД напоминают: если незнакомцы по телефону просят помочь полиции или финансовой организации «поймать мошенника», говорят про «безопасные» счета, предлагают инвестиционные продукты, нужно класть трубку и самостоятельно звонить в полицию и свой банк.

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