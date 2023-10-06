Петербургский суд вынес приговор взяточникам с таможенного поста «Лесной»

Кировский районный суд огласил приговор бывшим сотрудникам таможни Валентину Емельянову, Руслану Тулякову, Людмиле Морохиной, Полине Барановой и Анастасии Яковлевой. Коллеги признаны виновными в получении взятки. Об этом 6 октября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Емельянов, будучи начальником ОТО и ТК таможенного поста «Лесной порт», не позднее 1 октября 2020 года вступил в организованную группу, созданную Андреем Курочкиным (приговор ему был вынесен два месяца назад), куда вступили все остальные фигуранты.
Суд установил, что таможенники брали взятки с коммерсантов, те взамен получали покровительство, в том числе беспрепятственное оформление грузов и ТС, а также документов для направления товара на фитосанитарный контроль и проставления нужных штампов. Сумма взятки составила более 1 миллиона 700 тысяч рублей.
Также Емельянов организовал проведение безосновательных проверок и досмотра грузов ООО «Балтийское Лесное агентство», чтобы представитель компании решился дать взятку. У коммерсанта попросили тысячу рублей за один контейнер, с чем он и согласился. В результате Емельянов получил от бизнесмена 741 тысячу рублей. Полученными деньгами он распорядился по собственному усмотрению. Таким же образом таможенник получил 350 тысяч от представителя ООО «Модуль».
Мужчины вину не признали. Женщины признали частично. Емельянов получил 9 лет в ИК строгого режима, Туляков — 8 лет, Морохина, Баранова и Яковлева — 6 лет условно. Всем фигурантам запретили занимать должности на госслужбе на срок от 5 до 12 лет.