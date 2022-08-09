    Пробки

    4/10

    usd60.32eur61.16
    Искупил актив ДонбассомГрязная работа за спасибоДополнительный набор в вузыОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    В Петербурге суд вынес приговор начальнику таможенного поста по делу о взятке в 1,8 млн рублей

    347
    1 комментарий

    Кировский районный суд огласил приговор в отношении Андрея Курочкина, признанного виновным в получении взятки. Об этом 9 августа сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    Установлено, что Курочкин, будучи начальником таможенного поста Лесной порт не позднее 1 октября 2020 года создал из подчиненных организованную преступную группу, которая взимала «дань» с коммерсантов. Безобразие продолжалось до 23 марта, когда Курочкина взяли с поличным при получении 881 700 рублей.

    Начальник и его коллеги обеспечивали беспроблемный проход грузов ООО «Старгет», ООО «Содружество», ООО «Интенсивник Северо-Запад», ООО «Меридиан Лоджистик» и иных неустановленных организаций через таможенный пост. Сумма «подношений», фигурирующая в деле — 1 791 100 рублей.

    Подсудимый вину признал и в содеянном раскаялся, кроме того, с ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. В итоге суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет условно с испытательным сроком 4 года. Курочкина также обязали заплатить штраф в 3 582 200 рублей и закрыли пути на госслужбу на 5 лет.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close