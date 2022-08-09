В Петербурге суд вынес приговор начальнику таможенного поста по делу о взятке в 1,8 млн рублей

Кировский районный суд огласил приговор в отношении Андрея Курочкина, признанного виновным в получении взятки. Об этом 9 августа сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Установлено, что Курочкин, будучи начальником таможенного поста Лесной порт не позднее 1 октября 2020 года создал из подчиненных организованную преступную группу, которая взимала «дань» с коммерсантов. Безобразие продолжалось до 23 марта, когда Курочкина взяли с поличным при получении 881 700 рублей.
Начальник и его коллеги обеспечивали беспроблемный проход грузов ООО «Старгет», ООО «Содружество», ООО «Интенсивник Северо-Запад», ООО «Меридиан Лоджистик» и иных неустановленных организаций через таможенный пост. Сумма «подношений», фигурирующая в деле — 1 791 100 рублей.
Подсудимый вину признал и в содеянном раскаялся, кроме того, с ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. В итоге суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет условно с испытательным сроком 4 года. Курочкина также обязали заплатить штраф в 3 582 200 рублей и закрыли пути на госслужбу на 5 лет.