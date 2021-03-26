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В Петербурге суд отпустил домой начальника таможенного поста, которому вменяют взятку в 1,8 млн

Суд отказал в аресте пяти таможенников по делу о взятке в Петербурге

Приморский райсуд отказал в аресте начальника таможенного поста «Лесной порт» Балтийской таможни. По версии следствия, под его руководством действовала преступная группа, которая почти три месяца брала взятки.

Как сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР 26 марта, меру пресечения таможенникам суд избирал накануне. Вместе с начальником следствие просило заключить под стражу пять должностных лиц, но не нашло понимания у судьи.

«В отношении 5 фигурантов избраны более мягкие меры пресечения в виде домашнего ареста, запрета определённых действий, а одному из таможенников был продлен срок задержания до 72 часов», — говорится в релизе ведомства. СК считает меру пресечения слишком мягкой.

Как сообщала «Фонтанка», обыски при участии службы экономической безопасности ФСБ прошли на таможенном посту «Лесной порт» 23 марта. Начальника поста взяли с поличным: ему передали наличные на сумму 881 700 рублей. Следствие полагает, что нечистый на руку таможенник регулярно закрывал глаза на вывоз товаров из России через границу, получая за это крупные суммы.

Согласно материалам дела, преступная группа под руководством начальника поста с 31 декабря прошлого года по 23 марта получила взятку в размере не менее 1,8 млн рублей. «Часть полученных в качестве взяток денег начальник поста отдавал своему заместителю и часть начальнику отдела таможенного оформления и таможенного контроля, который, в свою очередь, распределял их между таможенными инспекторами, находящимися в его подчинении», — уточняют в СК.

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Комментарии (13)

260602101
Или этого сажай или Навального отпускай...третьего не дано.....
***_555
А что такого? С плакатом не стоял, живот полицаю не подставлял. Понять, простить и отпустить.
jokir1971
Зато начальнику СЗТУ недавно присвоили генерал-полковника...
За таких подчиненных он должен уже давно подать в отставку.
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