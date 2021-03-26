В Петербурге суд отпустил домой начальника таможенного поста, которому вменяют взятку в 1,8 млн

Приморский райсуд отказал в аресте начальника таможенного поста «Лесной порт» Балтийской таможни. По версии следствия, под его руководством действовала преступная группа, которая почти три месяца брала взятки.



Как сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР 26 марта, меру пресечения таможенникам суд избирал накануне. Вместе с начальником следствие просило заключить под стражу пять должностных лиц, но не нашло понимания у судьи.

«В отношении 5 фигурантов избраны более мягкие меры пресечения в виде домашнего ареста, запрета определённых действий, а одному из таможенников был продлен срок задержания до 72 часов», — говорится в релизе ведомства. СК считает меру пресечения слишком мягкой.