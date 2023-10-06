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    Сняв асфальт на дороге в Пупышево, рабочие обнаружили бобриный «подкоп»

    1956
    1 комментарий
    Фото: Дорожный комитет Ленобласти
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    Курьезный случай произошел при ремонте дороги к крупному садоводству «Пупышево» в Волховском районе Ленобласти. Дорожный ремонт саботировали бобры.

    Дорожники сняли старый асфальт на подъезде к садоводству «Пупышево» со стороны Волхова, и под ним обнаружилась дыра, рассказали 6 октября в дорожном комитете Ленобласти. Оказалось, что бобры устроили хатку прямо в теле дороги. К счастью, обитателей в хатке на момент дорожных работ уже не было.

    Фото: Дорожный комитет Ленобласти
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    «Лаз добротный, и видно, что сделан с любовью. Плотина неподалёку в лесу намекала, что, увидев технику, они ушли туда и уже вполне себе комфортно обстроились», — отметили в телеграм-канале Dorogi_lo.

    Фото: Дорожный комитет Ленобласти
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    Бобриный «подкоп» заделали. Ни один бобер при этом не пострадал, добавили дорожники.

    Фото: Дорожный комитет Ленобласти
    Фото: Дорожный комитет Ленобласти
    Фото: Дорожный комитет Ленобласти

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    Ленинградская областьРемонт дорогБобры
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