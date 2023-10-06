Сняв асфальт на дороге в Пупышево, рабочие обнаружили бобриный «подкоп»

Курьезный случай произошел при ремонте дороги к крупному садоводству «Пупышево» в Волховском районе Ленобласти. Дорожный ремонт саботировали бобры.
Дорожники сняли старый асфальт на подъезде к садоводству «Пупышево» со стороны Волхова, и под ним обнаружилась дыра, рассказали 6 октября в дорожном комитете Ленобласти. Оказалось, что бобры устроили хатку прямо в теле дороги. К счастью, обитателей в хатке на момент дорожных работ уже не было.
«Лаз добротный, и видно, что сделан с любовью. Плотина неподалёку в лесу намекала, что, увидев технику, они ушли туда и уже вполне себе комфортно обстроились», — отметили в телеграм-канале Dorogi_lo.
Бобриный «подкоп» заделали. Ни один бобер при этом не пострадал, добавили дорожники.