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    Еще один лось погиб под Петербургом. На этот раз его сбил поезд

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    Под Петербургом электричка сбила лося. Все произошло на 28-м километре перегона Верево — Александровская. Об этом сообщает Петербург-Балтийский линейный отдел полиции на транспорте 6 октября.

    Авария произошла накануне. Лось перебегал железную дорогу. Машинист экстренно затормозил, однако столкновения избежать не удалось. Животное погибло от полученных травм.

    Происшествие никак не повлияло на движение поездов на данном участке, подчеркнули в транспортной прокуратуре. Правоохранители передали информацию о гибели лося в комитет по охране природы.

    Ранее 65-летний мужчина попал в больницу после ДТП с лосем под Петербургом. Пострадавший находился в авто в качестве пассажира.

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