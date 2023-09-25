Встреча с лосем закончилась для петербуржца больницей

В Петербурге 65-летний мужчина попал в больницу после столкновения с лосем. ДТП с участием сохатого произошло в Петродворцовом районе. Об этом 25 сентября рассказали в НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе .

Авария произошла 23 сентября. Пострадавший находился в автомобиле как пассажир. Его доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, тяжелым ушибом головного мозга и множеством гематом и ран. Сейчас мужчина находится в стабильном состоянии.