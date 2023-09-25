Встреча с лосем закончилась для петербуржца больницей

В Петербурге
Авария произошла 23 сентября. Пострадавший находился в автомобиле как пассажир. Его доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, тяжелым ушибом головного мозга и множеством гематом и ран. Сейчас мужчина находится в стабильном состоянии.
Риск встретить лося на дороге с конца августа по октябрь особенно высок: у самцов идет период гона. Поэтому возрастает и вероятность ДТП с их участием. При этом вес взрослого лося может достигать
Ранее молодого лосенка сбили на дороге во Всеволожском районе Ленинградской области. Он погиб на месте.