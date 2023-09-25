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    Встреча с лосем закончилась для петербуржца больницей

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    5 комментариев

    В Петербурге 65-летний мужчина попал в больницу после столкновения с лосем. ДТП с участием сохатого произошло в Петродворцовом районе. Об этом 25 сентября рассказали в НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе.

    Авария произошла 23 сентября. Пострадавший находился в автомобиле как пассажир. Его доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, тяжелым ушибом головного мозга и множеством гематом и ран. Сейчас мужчина находится в стабильном состоянии.

    Риск встретить лося на дороге с конца августа по октябрь особенно высок: у самцов идет период гона. Поэтому возрастает и вероятность ДТП с их участием. При этом вес взрослого лося может достигать 600 кг. В Ленинградской области обитают около 24 тысяч лосей. А в Петербурге, по данным комитета по природопользованию, 32 особи.

    Ранее молодого лосенка сбили на дороге во Всеволожском районе Ленинградской области. Он погиб на месте.

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    Комментарии 5

    AGP25 Сен 2023 в 17:41
    Легко отделались, могло быть 2 трупа + лось + труп 🚘
    +0−0
    AGP25 Сен 2023 в 17:39
    Их и на Фъ достаточно, не только котов 😀
    +0−0
    Гость25 Сен 2023 в 17:34
    Почему время суток ДТП не указано?
    Это что же, среди бела дня или в сумерках?
    Тема не раскрыта.
    +0−0
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