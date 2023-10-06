В Петербурге депутата оштрафовали за нарушение на ЕГЭ. Замдиректора школы сжалилась над забывшим паспорт учеником

Мировой судья признал петербургскую учительницу виновной в умышленном искажении результатов ЕГЭ. Она допустила присутствие на экзамене ученика без паспорта.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга 6 октября, мировой судья оштрафовал Елену Потину на 20 тысяч рублей. Она работала членом государственной экзаменационной комиссии на ЕГЭ по обществознанию.

На экзамен пришёл ученик без паспорта. Его сопровождал пожилой мужчина из частной школы. Он и подтвердил личность выпускника. Однако по документам школьника должны были привести на экзамен сотрудники городского лицея. Таким образом, была нарушена процедура. Суд счел, что личность ребёнка не подтверждена.