    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 6

    2 м/с, с-з

    759мм

    61%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd99.68eur104.79

    Петербуржец избил таксу из-за громкого лая. Собака скончалась

    3127
    29 комментариев

    Житель Петербурга избил собаку своей сожительницы из-за громкого лая. Сначала на него завели уголовное дело, но затем хозяйка питомца попросила прекратить разбирательство. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 6 октября.

    Все началось со скандала на кухне в квартире в поселке Молодежное. Поздно вечером 19 июня Александр подвыпил, и его стал раздражать лай пожилой таксы Арчи, собаки его сожительницы. Мужчина не смог больше контролировать свою агрессию. Он схватил таксу за холку и попытался выбросить ее в окно. Хозяйка встала на защиту питомца. Но выпивший Александр не сдавался. Он взял собаку за задние лапы и ударил ее головой о подоконник, после чего снова схватил за холку и несколько раз ударил о пол. Арчи перестал подавать признаки жизни.

    Агрессивному Александру грозила уголовная статья за жестокое обращение с животными. Однако хозяйка собаки написала заявление с просьбой о прекращении уголовного дела. Она уточнила, что они с Александром примирились, и он загладил вину.

    Суд прекратил уголовное дело.

    Ранее двое мужчин напали на петербуржца в Муринском парке и избили его собаку.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном

    По теме

    Собака
    ЛАЙК2
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ29
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 29

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    29
    close