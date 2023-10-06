Петербуржец избил таксу из-за громкого лая. Собака скончалась

Житель Петербурга избил собаку своей сожительницы из-за громкого лая. Сначала на него завели уголовное дело, но затем хозяйка питомца попросила прекратить разбирательство. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 6 октября.



Все началось со скандала на кухне в квартире в поселке Молодежное. Поздно вечером 19 июня Александр подвыпил, и его стал раздражать лай пожилой таксы Арчи, собаки его сожительницы. Мужчина не смог больше контролировать свою агрессию. Он схватил таксу за холку и попытался выбросить ее в окно. Хозяйка встала на защиту питомца. Но выпивший Александр не сдавался. Он взял собаку за задние лапы и ударил ее головой о подоконник, после чего снова схватил за холку и несколько раз ударил о пол. Арчи перестал подавать признаки жизни.