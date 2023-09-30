Двое мужчин напали на петербуржца в Муринском парке и избили его собаку

Уголовное дело по статье «Хулиганство» возбуждено в Калининском районе после нападения на мужчину с собакой.



26-летний местный житель позвонил в 112 около двух ночи 28 сентября, стало известно «Фонтанке» 30 сентября. Он сообщил, что двое пьяных мужчин напали на него в Муринском парке, размахивали около лица разбитой бутылкой. А потом избили собаку, которая бросилась на выручку хозяину.

Наряд полиции нашел в парке двоих граждан Азербайджана, 22 и 34 лет. Их вместе с осколками бутылки доставили в отдел полиции.

Ночь мужчины провели в камере.