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    Двое мужчин напали на петербуржца в Муринском парке и избили его собаку

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    53 комментария

    Уголовное дело по статье «Хулиганство» возбуждено в Калининском районе после нападения на мужчину с собакой.

    26-летний местный житель позвонил в 112 около двух ночи 28 сентября, стало известно «Фонтанке» 30 сентября. Он сообщил, что двое пьяных мужчин напали на него в Муринском парке, размахивали около лица разбитой бутылкой. А потом избили собаку, которая бросилась на выручку хозяину.

    Наряд полиции нашел в парке двоих граждан Азербайджана, 22 и 34 лет. Их вместе с осколками бутылки доставили в отдел полиции.

    Ночь мужчины провели в камере.

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    Комментарии 53

    Гость30 Сен 2023 в 13:16
    я тоже в моем Ленинграде люблю собак
    +0−0
    Гость30 Сен 2023 в 13:13
    Они ,что в мурманском парке занимались сексом друг с другом а собака им помешала?
    +0−0
    hoboot30 Сен 2023 в 13:01
    на собак стали кидаться, на людей то это у них в привычках. вот это новость.
    +1−0
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