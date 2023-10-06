Петербургский бизнесмен вспомнил, как убивал двух гангстеров. И ничего ему не будет

Уголовный розыск разговорил коммерсанта о его молодости. Тот махнул рукой и допросился — за что угомонили представителей «казанского» клана Ворону и Осину в его собственной квартире. «Фонтанка» сжато излагает этот эпос 90-х.

Следственный комитет Петербурга 5 октября привлек 55-летнего петербургского бизнесмена за пособничество в двойном убийстве. Причем павшие оказались из братвы. Им еще повезло — тела не успели расчленить. Но больше всего повезло киллеру. По информации «Фонтанки», вкратце эти «жмурки» выглядят так: ньюсмейкеру — Виктору С., тогда шел 25-ый год, а он уже вырос до нового русского. Рассекал на «Мерседесе», на цены в магазине не глядел. Крышевали его «казанские», а конкретнее — бравые персонажи по прозвищам Ворона и Осина. Подвигов на них было, как на ежике иголок, и Виктор платил им столько, сколько скажут. Но ему надоело (жадный, наверное). Он обратился к приятелю, мол, «надо решить вопрос» (цитата из протокола допроса).

Товарищ подыскал киллера (в те годы их было навалом), и 29 марта 1994 года Виктор пригласил Ворону и Осину к себе в собственную квартиру на Бухарестскую улицу. План придумали лобовой: киллер их убивает, тела расчленяют и никто ничего не знает. Но как сегодня поется, «все пошло по плану». Сначала заявился один Ворона. Пока его убивали и раздевали в ванной, нарисовался Осина. Этот с порога что-то заподозрил, а так как при нем завсегда имелись пистолеты, то Осина начал беспощадно (редакция его понимает) лупить из «ТТ» в кого ни попадя.

Бой разгорелся нешуточный. Обстановку в квартире разгромили напрочь. Но все же киллер доказал, что его не зря наняли. С трудом, но победил (наши аплодисменты). Другое дело, что на пальбу обратили внимание даже прохожие на улице. Виктору пришлось быстро съезжать. Что касается наемного убийцы, то он тоже не стал дожидаться милиции.

Виктор пребывал в розыске 10 лет, а потом договорился (как-то) и из розыска пропал. Тот, кто ему вручил киллера, сегодня проживает в Чехии. А так как исполнителя знает только он, то вряд ли вернется и покажет на него пальцем.