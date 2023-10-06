Reuters: турецкий корабль подорвался на мине в Черном море

У берегов Румынии в Черном море подорвался турецкий грузовой корабль на мине и получил незначительные повреждения. Об этом в пятницу, 6 октября, сообщает агентство Reuters.

Корабль подорвался на мине в 20 километрах от Сулины в Румынии — недалеко от входа в Сулинский канал. «Судно на короткое время бросило якорь, чтобы оценить ущерб», — сказал собеседник Reuters.

Как сообщает агентство со ссылкой на украинское правительство, вероятно, это была «мина Второй мировой войны или десантные мины, оставленные там в прошлом году».