Суд огласил приговор британцу, который пытался убить Елизавету II из арбалета

Британец индийского происхождения Жасвант Сингх Чаил, который в декабре 2021 года пытался убить королеву Елизавету II из арбалета, приговорен к девяти годам тюрьмы. Оглашение приговора в уголовном суде Лондона Олд-Бейли транслировал телеканал Sky News, передает ТАСС 5 октября .



«Общий приговор составит девять лет в заключении и еще пять лет под наблюдением», — заявил судья. При этом часть срока мужчина отбудет в психиатрической больнице, куда был помещен после задержания.

В декабре 2021 года 21-летний Чаил проник на территорию Виндзорского замка в самодельной маске, напоминающей череп, и с арбалетом в руках, однако был задержан охраной до того, как успел попасть в помещения королевской резиденции.