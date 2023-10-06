Суд огласил приговор британцу, который пытался убить Елизавету II из арбалета

Британец индийского происхождения Жасвант Сингх Чаил, который в декабре 2021 года пытался убить королеву
«Общий приговор составит девять лет в заключении и еще пять лет под наблюдением», — заявил судья. При этом часть срока мужчина отбудет в психиатрической больнице, куда был помещен после задержания.
В декабре 2021 года 21-летний Чаил проник на территорию Виндзорского замка в самодельной маске, напоминающей череп, и с арбалетом в руках, однако был задержан охраной до того, как успел попасть в помещения королевской резиденции.
Британские СМИ сообщали, что за несколько минут до этого Чаил записал видеоролик в социальной сети Snapchat, в котором угрожал убить
В феврале 2023 года Чаил признал в суде вину по всем трем предъявленным ему обвинениям (планирование покушения на королеву, угроза убийства и незаконное проникновение на территорию замка с заряженным оружием).
Применение оружия с «намерением нанести вред или потревожить» монарха подпадает под одно из положений британского закона о государственной измене от 1842 года. В последний раз приговор по этой статье был вынесен в королевстве в 1981 году, когда британец Маркус Сарджент шесть раз выстрелил холостыми патронами в сторону