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    Суд огласил приговор британцу, который пытался убить Елизавету II из арбалета

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    Британец индийского происхождения Жасвант Сингх Чаил, который в декабре 2021 года пытался убить королеву Елизавету II из арбалета, приговорен к девяти годам тюрьмы. Оглашение приговора в уголовном суде Лондона Олд-Бейли транслировал телеканал Sky News, передает ТАСС 5 октября.

    «Общий приговор составит девять лет в заключении и еще пять лет под наблюдением», — заявил судья. При этом часть срока мужчина отбудет в психиатрической больнице, куда был помещен после задержания.

    В декабре 2021 года 21-летний Чаил проник на территорию Виндзорского замка в самодельной маске, напоминающей череп, и с арбалетом в руках, однако был задержан охраной до того, как успел попасть в помещения королевской резиденции.

    Британские СМИ сообщали, что за несколько минут до этого Чаил записал видеоролик в социальной сети Snapchat, в котором угрожал убить Елизавету II, объяснив свои мотивы желанием отомстить за расстрел войсками Британской империи мирной демонстрации в Индии в 1919 году. В ходе разбирательства выяснилось, что он испытывал галлюцинации и вдохновлялся философией темного ордена ситхов из киновселенной «Звездные войны».

    В феврале 2023 года Чаил признал в суде вину по всем трем предъявленным ему обвинениям (планирование покушения на королеву, угроза убийства и незаконное проникновение на территорию замка с заряженным оружием).

    Применение оружия с «намерением нанести вред или потревожить» монарха подпадает под одно из положений британского закона о государственной измене от 1842 года. В последний раз приговор по этой статье был вынесен в королевстве в 1981 году, когда британец Маркус Сарджент шесть раз выстрелил холостыми патронами в сторону Елизаветы II во время парада в Лондоне. За это он получил пять лет тюрьмы.

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