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    На Обводном канале второй раз за вечер погас свет

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    На нечетной стороне Обводного канала вечером 5 октября вновь погас свет. Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе «Ленсвета», на участке протяжённостью 450 метров в текущий момент временно обесточено наружное освещение.

    Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»

    «На линии работает эксплуатационное подразделение «Ленсвета», ведется замена натриевых светильников на светодиодные», — рассказали в «Ленсвете». В дневное время на магистрали наблюдается интенсивное транспортное движение, поэтому работы возможны только в позднее вечернее время.

    Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»
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    Ранее сообщалось, что свет на Обводном канале гас из-за обрушения строительных лесов на Бронницкой улице. Они упали на спортивную площадку возле дома номер 36. На место прибыли сотрудники МЧС, пострадавших нет.

    Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»

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    Обводный каналСвет погас
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