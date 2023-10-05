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    МЧС: в Петербурге серьезно портится погода

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    В Петербурге ожидается ухудшение погодных условий, сообщает вечером 5 октября региональное управление МЧС.

    Спасатели предупреждают: по информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС» 6 октября в ночные часы по Невской губе Финского залива ожидается усиление ветра до 16 м/с, высота волны до 1 метра.

    Напомним, Петербург в среду оказался во власти шторма, и городские сады, скверы и парки были закрыты для посещения. К вечеру 4 октября ветром в них повалило полтора десятка деревьев, в результате были повреждены пять автомобилей.

    А главный синоптик Петербурга Александр Колесов пугал горожан северным циклоном и мокрым снегом в субботу.

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