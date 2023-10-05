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    Боррель: Евросоюз не сможет компенсировать Украине помощь, которую приостановили США

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    Европейский Союз не в состоянии компенсировать Украине помощь, которую недавно приостановили США. Об этом в четверг, 5 октября, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, передает ТАСС.

    «Европа не может заменить США. <…> Мы можем сделать больше, но США незаменимы для помощи Украине», — сказал он.

    Также Боррель добавил, что «надежда украинцев» на то, что США найдут способы пересмотреть решение и смогут возобновить поддержку Украины.

    Ранее контролируемая Республиканской партией Палата представителей США утвердила проект краткосрочного бюджета на 45 дней, в который не входит помощь Украине.

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    Европейский союзПомощь УкраинеСШАЖозеп Боррель
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