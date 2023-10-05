Потерянного манула Баюна искали в Ленобласти и Новосибирске. Оказалось, что он умер

Манул по кличке Баюн пропал из частного зоопарка «На Лампушке» в Ленобласти. Оказалось, что краснокнижный кот умер от инфекции. Об этом сообщает издание 47news 5 октября.
Изначально тревогу забили любители манулов и авторы телегам-канала «Манулизация». 2 октября там сообщили, что Баюна больше нет в зоопарке, и куда он делся – неизвестно.
«Две недели назад нам стало известно о том, что Баюна в зоопарке «На Лампушке» больше нет. Этот факт также подтвердили наши друзья, которые были в зоопарке в прошлые выходные. На наш вопрос зоопарку, где Баюн, они ответили, что манул переехал в другой зоопарк. Но на просьбы уточнить, в какой именно, они не отвечают», – пишет автор телеграм-канала.
Сам Баюн родом из Новосибирска и прибыл в Ленобласть в июне этого года. Судьбой краснокнижного кота все настолько обеспокоились, что даже мэр Новосибирска Анатолий Локоть пообещал помочь в поисках манула.
Однако 3 октября в сообществе частного зоопарка «На Лампушке» появилась новость, что питомник поразила редкая инфекция. Сотрудники зоопарка заявили, что, несмотря на наличие прививок, организмы некоторых животных не выдержали атаку вируса. В сообщении также упоминался и потерянный манул, но было непонятно, затронула ли его инфекция.
47news связался с основателем зоопарка, предпринимателем Вячеславом Ананских. Он заявил, что Баюн умер еще 30 августа. Предварительная причина – панлейкопения кошек (кошачья чумка). Помимо Баюна, погибли еще три животных вида кошачьих. По словам Ананских, Баюн содержался в хороших условиях, для него был организован отдельный вольер.
«Как только кот перестал есть, сразу отвезли его в клинику. К сожалению, спасти его не удалось. В нашем зоопарке крайне небольшой процент падежа, намного ниже, чем в других, и такое впервые», – цитирует предпринимателя издание.
Основатель зоопарка также уточнил, что после смерти кошек питомник был продезинфицирован, чтобы не допустить распространения инфекции.
Манул – хищное млекопитающее семейство кошачьих. Внешне он похож на домашнюю кошку, но отличается более коротким массивным туловищем и лапами, а также густым мехом. Внесен в Красную книгу как вид, близкий к уязвимому. Общая численность манулов оценивается в 58 тысяч особей.
Ранее Ленинградский зоопарк вошел в программу сохранения манулов.