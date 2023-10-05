Потерянного манула Баюна искали в Ленобласти и Новосибирске. Оказалось, что он умер

Манул по кличке Баюн пропал из частного зоопарка «На Лампушке» в Ленобласти. Оказалось, что краснокнижный кот умер от инфекции. Об этом сообщает издание 47news 5 октября.



Изначально тревогу забили любители манулов и авторы телегам-канала «Манулизация». 2 октября там сообщили, что Баюна больше нет в зоопарке, и куда он делся – неизвестно.



«Две недели назад нам стало известно о том, что Баюна в зоопарке «На Лампушке» больше нет. Этот факт также подтвердили наши друзья, которые были в зоопарке в прошлые выходные. На наш вопрос зоопарку, где Баюн, они ответили, что манул переехал в другой зоопарк. Но на просьбы уточнить, в какой именно, они не отвечают», – пишет автор телеграм-канала.

