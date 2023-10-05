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    Подробности смертельного ДТП под Тосно, где девушка увела «Лифан» в кювет

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    Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП в Тосненском районе Ленинградской области. В официальном сообщении ГУ МВД — некоторые подробности этой аварии, о которой «Фонтанка» уже писала.

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    ДТП произошло 5 октября в 2:37 на 2-м километре дороги Лисино-Корпус — Радофинниково. 29-летняя женщина на «Лифане Икс-50», двигаясь в сторону поселка Лисино-Корпус, не справилась с управлением. Машина съехала в кювет и встретила дерево. Водитель скончалась на месте. Её пассажиры, 37-летняя женщина и 23-летний мужчина, госпитализированы — оба в состоянии средней тяжести.

    «По данному факту полиция проводит проверку, устанавливает обстоятельства произошедшего», — отмечают в главке.

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