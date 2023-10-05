    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Облачно, Дождь

    Ощущается как 10

    3 м/с, ю-з

    753мм

    81%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd99.46eur104.3

    Снаряды в центре Шебекино: прямое попадание в пекарню и ремонтируемый ТЦ, задеты административные здания

    1794
    7 комментариев

    В Белгородской области 5 октября продолжаются обстрелы Шебекинского городского округа. В Грайворонском городском округе, в районе поселка Горьковский, система ПВО сбила БПЛА самолетного типа. Об этом сообщает губернатор области Вячеслав Гладков.

    Под повторный обстрел попали сразу несколько населенных пунктов. По предварительной информации, люди не пострадали. ⠀В поселке Шебекинский повреждены восемь частных домов, автомобиль и автобус. В Шебекино снаряды упали в центре города.

    «Есть прямое попадание в здание неработающей пекарни и ремонтируемый торговый центр. Также осколками снарядов посекло два административных здания и один коммерческий павильон», — рассказывает Гладков.

    В ближайшее время начнётся подворовой обход территорий. Работают оперативные службы, как и в Горьковском. Там, предварительно, падение беспилотника обошлось без разрушений и пострадавших.

    Рано утром в посёлке Шебекинский, напомним, снаряд попал в частный жилой дом, ещё в четырёх были выбиты окна, посечены фасады и крыши, задело автобус и линию электропередачи.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Обстрел Белгородской областиАтака беспилотников
    ЛАЙК0
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 7

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close