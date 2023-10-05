Снаряды в центре Шебекино: прямое попадание в пекарню и ремонтируемый ТЦ, задеты административные здания

В Белгородской области 5 октября продолжаются обстрелы Шебекинского городского округа. В Грайворонском городском округе, в районе поселка Горьковский, система ПВО сбила БПЛА самолетного типа. Об этом сообщает губернатор области Вячеслав Гладков.



Под повторный обстрел попали сразу несколько населенных пунктов. По предварительной информации, люди не пострадали. ⠀В поселке Шебекинский повреждены восемь частных домов, автомобиль и автобус. В Шебекино снаряды упали в центре города.



«Есть прямое попадание в здание неработающей пекарни и ремонтируемый торговый центр. Также осколками снарядов посекло два административных здания и один коммерческий павильон», — рассказывает Гладков.

