Победителей не будет. Журнал Time смоделировал ядерную войну между Россией и США

Журналисты издания Time совместно с междисциплинарной группой ученых представили 5 октября детальное моделирование ядерных целей, траекторий ракет, взрывов и тех последствий, с которыми столкнется Земля в случае войны между двумя ядерными державами.

Как показывает видео, не имеет значения, кто начнет войну — РФ или США, поскольку, пока одна сторона запускает ядерные ракеты, другая бьет в ответ. Например, американская подлодка запустит баллистические ракеты с запада Норвегии, которые достигнут России примерно через 10 минут. Российские ракеты ударят по США с севера Канады спустя несколько минут.

Автор: видео / Future of Life Institute / YouTube

(субтитры на русском языке включаются в настройках видеоролика) Первое последствие — поражение радиоэлектроники и электросети с помощью электромагнитного импульса силой в десятки тысяч вольт на метр. Следующие удары поразят пункты командования и контроля, а также подземные ракетные шахты.

Через полчаса в крупнейшие города прилетят межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования. Каждый удар создаст огненный шар, по температуре схожий с солнечной корой. После этого появится грибовидное радиоактивное облако. Эти взрывы испепелят людей вокруг и вызовут мощные пожары. Великобритания и Франция также обладают ядерным потенциалом, и согласно статье 5 устава НАТО, страны обязаны защищать США, поэтому Россия нанесет удар и по ним. Огненные бури охватят многие города, а ветер раздует пламя, которое расплавит металл и стекло, а асфальт превратится в легковоспламеняющуюся жидкость.

Такой крупный город, как Москва, в котором проживает людей в 50 раз больше, чем было в Хиросиме, может произвести намного больше дыма. Огненная буря вынесет черный шлейф в стратосферу — это выше туч, которые бы смогли его смыть. Тогда Земля окажется во власти леденящего холода. Наступит ядерная зима. По предположению ученых, более 5 млрд человек могут умереть от голода, включая примерно 99% населения США, Европы, РФ и Китая. Журналисты отметили, что достоверно не могут представить, сколько именно человек может пережить ядерную зиму.

«Но даже если ситуация даже отдаленно так плоха, как предсказывает это исследование, у нее нет победителей, есть только проигравшие», — резюмируют авторы статьи.

Ранее глава RT Маргарита Симоньян в своей программе «ЧТД» предположила, что если произвести над Сибирью термоядерный взрыв, то на Земле «ничего не будет», в том числе ядерной зимы. По ее словам, из строя выйдет все цифровое оборудование, и человечество вернется «год эдак в 1993-й» с проводными телефонами. По ее словам, эта ситуация ее бы «даже обрадовала».

На рассуждения Симоньян среагировали в Госдуме, мэр Новосибирска и пресс-секретарь президента, который напомнил, что РФ не выходила из режима отказа от ядерных испытаний. За главу RT заступился глава Чечни Рамзан Кадыров, который заявил, что Симоньян «не настолько глупа, чтобы предлагать ударять ядерным ударом по своей же территории».

«Земное во мне победило», — заявила Маргарита Симоньян, которая обратилась в правоохранительные органы из-за того, что ранее помощник депутата Мосгордумы Евгения Ступина* (признан иностранным агентом) Николай Королев обратился в Следком и полицию после рассказала Симоньян про термоядерный взрыв над Сибирью.