Ремонт путей на Садовой продлится до 1 декабря

Ремонт трамвайных путей на Садовой улице в центре Петербурга продолжается. Теперь там отремонтируют другой участок улицы. Ориентировочный срок окончания работ — 1 декабря. Об этом сообщили в телеграм-канале ГКУ «Организатор перевозок» Петербурга 5 октября.
Движение закроют утром 8 октября на участке от Московского до Вознесенского проспекта. Ремонт продлится до 4:20 1 декабря, уточняет «Горэлектротранс». Из-за продления работ трамвай
Ранее для ремонта на Садовой проезд был ограничен на другом участке — от проспекта Римского-Корсакова до Московского проспекта.