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    Ремонт путей на Садовой продлится до 1 декабря

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    Ремонт трамвайных путей на Садовой улице в центре Петербурга продолжается. Теперь там отремонтируют другой участок улицы. Ориентировочный срок окончания работ — 1 декабря. Об этом сообщили в телеграм-канале ГКУ «Организатор перевозок» Петербурга 5 октября.

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    Движение закроют утром 8 октября на участке от Московского до Вознесенского проспекта. Ремонт продлится до 4:20 1 декабря, уточняет «Горэлектротранс». Из-за продления работ трамвай № 3 и троллейбус № 8 продолжат следовать по измененным схемам движения, заявил «Организатор перевозок».

    Ранее для ремонта на Садовой проезд был ограничен на другом участке — от проспекта Римского-Корсакова до Московского проспекта.

    Фото: Транспорт Петербурга. Организатор перевозок

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