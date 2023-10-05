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    Bloomberg: Турция готовится к проведению мирной встречи по Украине. Без России

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    На конец октября в Стамбуле запланирована встреча советников по национальной безопасности нескольких стран, на которой будут обсуждаться идеи по достижению мира в Украине. Об этом агентству Bloomberg сообщили на условиях анонимности 4 октября. Россия на эту встречу не приглашена и осудила предыдущие встречи как незаконные.

    Ожидается, что на встрече будет присутствовать ограниченное число официальных лиц, но в группу войдет советник по национальной безопасности США Джейк Салливан, Представители Белого дома отказались от комментариев.

    Предыдущая аналогичная встреча состоялась 5–6 августа в Джидде. В ней приняли участие представители более 40 стран, в том числе Китая, Великобритании, Германии, США, Франции, Индии, Турции, Украины и ООН. СМИ писали, что в ходе встречи были представлены мирные инициативы, в том числе «формула Зеленского».

    Как сообщал позднее глава МИД РФ Сергей Лавров, власти Саудовской Аравии объяснили цель ее проведения желанием «донести до западных участников и до самой Украины мысль о бесперспективности любых дискуссий о мире без участия России».

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