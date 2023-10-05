Bloomberg: Турция готовится к проведению мирной встречи по Украине. Без России

На конец октября в Стамбуле запланирована встреча советников по национальной безопасности нескольких стран, на которой будут обсуждаться идеи по достижению мира в Украине. Об этом агентству Bloomberg сообщили на условиях анонимности 4 октября. Россия на эту встречу не приглашена и осудила предыдущие встречи как незаконные.



Ожидается, что на встрече будет присутствовать ограниченное число официальных лиц, но в группу войдет советник по национальной безопасности США Джейк Салливан, Представители Белого дома отказались от комментариев.