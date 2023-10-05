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    Петербург приютит змей с трудной судьбой. Их везут из Москвы

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    Центр реабилитации диких животных в Москве передаст Ленинградскому зоопарку экзотических змей. Об этом сообщает столичный департамент природопользования и охраны окружающей среды 4 октября.

    Как уточняет РИА Новости со ссылкой на департамент, все змеи поступили в Центр реабилитации в этом году после обращений жителей Москвы на «горячую линию». Там их осмотрели ветеринары.

    Змей обычно находят в подъездах и во дворах домов. Они остаются жить в центре, так как их владельцев чаще всего не удается найти. Однако в пятницу, 6 октября, часть змей переедет в новый дом.

    В Ленинградской зоопарке «Фонтанке» рассказали, что всего в Петербург привезут 17 змей. Месяц они пробудут на карантине, и только потом их поместят в террариумы.

    Между тем, в северной столице горожанам и местные змеи не дают расслабиться. Ранее в Красном Селе мужчину за руку укусила гадюка. В это время он просто шел по скверу.

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