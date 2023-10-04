В Венеции опознаны все погибшие при падении автобуса с моста. В том числе годовалый ребенок

В Италии установлены личности всех погибших при падении автобуса с 10-метровой эстакады, сообщает 4 октября ТАСС со ссылкой на мэрию Венеции. Всего погиб 21 человек, девять из них — украинцы. В списке жертв двое детей возрастом 1 год и 13 лет . Это самая серьезная автокатастрофа в северной Италии за многие десятилетия.



Среди погибших также четверо румын, трое немцев, двое португальцев, один хорват, один гражданин ЮАР и водитель автобуса — итальянец. Прокуратура Венеции возбудила по факту аварии дело по статье «убийство на дороге нескольких человек». Основная версия — внезапное недомогание водителя.

