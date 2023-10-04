В Венеции опознаны все погибшие при падении автобуса с моста. В том числе годовалый ребенок

В Италии установлены личности всех погибших при падении автобуса с
Среди погибших также четверо румын, трое немцев, двое португальцев, один хорват, один гражданин ЮАР и водитель автобуса — итальянец. Прокуратура Венеции возбудила по факту аварии дело по статье «убийство на дороге нескольких человек». Основная версия — внезапное недомогание водителя.
«Фонтанка» писала о катастрофе. Автобус пробил ограждения и рухнул на железнодорожные пути, потом начался пожар.
На следующий день стало известно, что жертв и пострадавших могло быть больше. Четверо молодых немцев должны были ехать на этом автобусе, но случайно не попали в него. Они даже хотели догнать его на такси, но организаторы не смогли подсказать им дорогу и повесили трубку.