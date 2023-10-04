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    В Венеции опознаны все погибшие при падении автобуса с моста. В том числе годовалый ребенок

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    В Италии установлены личности всех погибших при падении автобуса с 10-метровой эстакады, сообщает 4 октября ТАСС со ссылкой на мэрию Венеции. Всего погиб 21 человек, девять из них — украинцы. В списке жертв двое детей возрастом 1 год и 13 лет. Это самая серьезная автокатастрофа в северной Италии за многие десятилетия.

    Среди погибших также четверо румын, трое немцев, двое португальцев, один хорват, один гражданин ЮАР и водитель автобуса — итальянец. Прокуратура Венеции возбудила по факту аварии дело по статье «убийство на дороге нескольких человек». Основная версия — внезапное недомогание водителя.

    «Фонтанка» писала о катастрофе. Автобус пробил ограждения и рухнул на железнодорожные пути, потом начался пожар.

    На следующий день стало известно, что жертв и пострадавших могло быть больше. Четверо молодых немцев должны были ехать на этом автобусе, но случайно не попали в него. Они даже хотели догнать его на такси, но организаторы не смогли подсказать им дорогу и повесили трубку.

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    ВенецияАвтобус упал с моста
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