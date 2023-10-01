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    Россия обвинила коалицию США в нарушении воздушного пространства Сирии

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    11 комментариев

    Авиация международной коалиции во главе с США нарушила воздушное пространство Сирии. С таким заявлением 1 октября выступил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить, сообщает «Коммерсантъ».

    Отмечается, что за минувшие сутки воздушное пространство было нарушено пять раз.

    В качестве нарушителей указаны пара истребителей F-16, Rafale и многоцелевой беспилотник MQ-1C. Кроме того, трижды были зафиксированы несогласованные полет беспилотных летательных аппаратов.

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    Комментарии 11

    AndrewBarsik01 Окт 2023 в 23:36
    Интересно - им действительно больше нечем заняться, кроме как охранять воздушное пространство Сирии?
    +3−1
    Дядя Бо01 Окт 2023 в 23:35
    Эти обвиняльщики напрочь отказываются видеть брёвна в собственных глазах. Л - лицемерие.
    +1−0
    Гость01 Окт 2023 в 23:34
    Сирия - фейковое государство жалкого холуя Асада. Её имеет Турция с Севера, США с Юго-Востока, и Россия в остальных местах, из последних сил. Или Сирия уже включена в состав РФ по просьбам Терешковой, Мединского и этого рыжего недоразумения, забыл фамилию?
    +0−1
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