Россия обвинила коалицию США в нарушении воздушного пространства Сирии

Авиация международной коалиции во главе с США нарушила воздушное пространство Сирии. С таким заявлением 1 октября выступил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить, сообщает «Коммерсантъ».
Отмечается, что за минувшие сутки воздушное пространство было нарушено пять раз.
В качестве нарушителей указаны пара истребителей F-16, Rafale и многоцелевой беспилотник MQ-1C. Кроме того, трижды были зафиксированы несогласованные полет беспилотных летательных аппаратов.