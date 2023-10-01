Должен продолжить и должен уйти. На спикера Палаты представителей Маккарти теперь давят и демократы, и республиканцы

«Мы ни при каких обстоятельствах не можем допустить прерывания американской поддержки Украины», — сказал президент Соединенных Штатов Джо Байден в заявлении о принятии проекта краткосрочного бюджета, в который не входит помощь Украине. Документ опубликован на сайте Белого дома.



Также президент выразил ожидание, что спикер Палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти «сохранит свою приверженность народу Украины» и обеспечит продолжение финансовой и военной поддержки.

В то же время конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц заявил о намерении добиться отставки Маккарти из-за того, что тот пошел на сделку с демократами ради избежания правительственного кризиса, передает 1 октября РБК со ссылкой на телеканал CNN.