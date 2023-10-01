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    Должен продолжить и должен уйти. На спикера Палаты представителей Маккарти теперь давят и демократы, и республиканцы

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    8 комментариев

    «Мы ни при каких обстоятельствах не можем допустить прерывания американской поддержки Украины», — сказал президент Соединенных Штатов Джо Байден в заявлении о принятии проекта краткосрочного бюджета, в который не входит помощь Украине. Документ опубликован на сайте Белого дома.

    Также президент выразил ожидание, что спикер Палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти «сохранит свою приверженность народу Украины» и обеспечит продолжение финансовой и военной поддержки.

    В то же время конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц заявил о намерении добиться отставки Маккарти из-за того, что тот пошел на сделку с демократами ради избежания правительственного кризиса, передает 1 октября РБК со ссылкой на телеканал CNN.

    Ранее контролируемая Республиканской партией Палата представителей США утвердила проект краткосрочного бюджета на 45 дней, в который не входит помощь Украине. В противном случае уже с 1 октября в США наступил бы шатдаун — приостановка работы правительства страны. Документ был подписан за 2,5 часа до его наступления. Этого удалось добиться благодаря сотрудничеству республиканца Маккарти с демократической партией.

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    Комментарии 8

    Гость01 Окт 2023 в 21:40
    Реднекские штаты Сша пострадают гораздо сильнее они только на пособия живут.
    Так что как республиканцы ни пытаются своих дружков от разгрома спасти всё зря.
    +0−0
    своих не бросаем01 Окт 2023 в 21:29
    лучше расскажите чё там в Сочи
    +0−1
    _ixform01 Окт 2023 в 21:23
    хватит обдуривать армян!
    +0−0
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