В центре Петербурга взорвали карету. Всё дело в революции, но не ясно какой

Взрыв в Коломне раздался вечером 1 октября, встревожив местных жителей. Оказалось, что это кино.
Как передает корреспондент «Фонтанки», взрыв неподалеку от Новой Голландии раздался примерно в 18:45. За домами повалил черный дым, который вскоре побелел.
Оказалось, что взрывали карету с лошадьми — но, как и лошадь, боеприпас был ненастоящим. Во дворе университета имени Лесгафта на набережной Мойки снимают кино про революцию. Работники на съемочной площадке рассказывать, о какой именно революции идет речь, не захотели, пошутив про
Алина Циопа / «Фонтанка.ру»
Видимо, кого-то из местных жителей звук тоже встревожил — к зданию приехали спасатели, хотя и на съемочной площадке присутствовала машина добровольной пожарной команды.