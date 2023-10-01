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    В центре Петербурга взорвали карету. Всё дело в революции, но не ясно какой

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    13 комментариев

    Взрыв в Коломне раздался вечером 1 октября, встревожив местных жителей. Оказалось, что это кино.

    Как передает корреспондент «Фонтанки», взрыв неподалеку от Новой Голландии раздался примерно в 18:45. За домами повалил черный дым, который вскоре побелел.

    Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру»
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    Оказалось, что взрывали карету с лошадьми — но, как и лошадь, боеприпас был ненастоящим. Во дворе университета имени Лесгафта на набережной Мойки снимают кино про революцию. Работники на съемочной площадке рассказывать, о какой именно революции идет речь, не захотели, пошутив про 11-й год и иноагентов (видимо, имелся в виду 2011-й).

    Алина Циопа / «Фонтанка.ру»

    Видимо, кого-то из местных жителей звук тоже встревожил — к зданию приехали спасатели, хотя и на съемочной площадке присутствовала машина добровольной пожарной команды.

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    Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру»

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    ПожарСъемки кино
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    Комментарии 13

    Гость01 Окт 2023 в 20:20
    Почти не сохранилось фильмов или их не знают, но фильм "Сельская учительница" 1947 г. , .....какие люди , какие актеры.
    +0−0
    Вячеслав Русаков01 Окт 2023 в 20:20
    Ждём залпа Авроры!
    +1−0
    Гость01 Окт 2023 в 20:13
    Студенты первыми вышли на демонстрации так как голодали. В их ряды обычно кидали хлеб. Учиться и жить только на хлебушек с чаем это очень трудно .
    +0−0
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