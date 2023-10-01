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    На могиле Евгения Пригожина проводят поминальный молебен. Собравшиеся просят не тревожить семью основателя ЧВК «Вагнер»

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    1 комментарий

    Мать и сын предпринимателя Евгения Пригожина Виолетта Пригожина и Павел Пригожин приехали на могилу сына, передает корреспондент «Фонтанки» с Пороховского кладбища. 1 октября — 40 дней с момента гибели основателя ЧВК «Вагнер» в авиакатастрофе в Тверской области.

    Виолетту и Павла Пригожиных сопровождают около 25 человек, среди которых священник, бывшие сотрудники структур бизнесмена и бойцы ЧВК «Вагнер». Собравшиеся проводят молебен на могиле и просят посторонних не тревожить мать погибшего. К неформальному офису Пригожина на Университетской набережной с раннего утра люди несут цветы.

    Евгений Пригожин погиб в результате падения бизнес-джета Embraer ERJ-135 в Тверской области 23 августа. На борту находились три члена экипажа и семь пассажиров.

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    Евгений Пригожин
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    Комментарии 1

    Гость01 Окт 2023 в 12:30
    А зачем новость публиковали, просят же вас не тревожить семью.
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