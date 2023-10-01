На могиле Евгения Пригожина проводят поминальный молебен. Собравшиеся просят не тревожить семью основателя ЧВК «Вагнер»

Мать и сын предпринимателя Евгения Пригожина Виолетта Пригожина и Павел Пригожин приехали на могилу сына, передает корреспондент «Фонтанки» с Пороховского кладбища. 1 октября — 40 дней с момента гибели основателя ЧВК «Вагнер» в авиакатастрофе в Тверской области.
Виолетту и Павла Пригожиных сопровождают около 25 человек, среди которых священник, бывшие сотрудники структур бизнесмена и бойцы ЧВК «Вагнер». Собравшиеся проводят молебен на могиле и просят посторонних не тревожить мать погибшего. К неформальному офису Пригожина на Университетской набережной с раннего утра люди несут цветы.
Евгений Пригожин погиб в результате падения бизнес-джета Embraer ERJ-135 в Тверской области 23 августа. На борту находились три члена экипажа и семь пассажиров.