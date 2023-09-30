В МЧС появится структура для санитарной обработки населения

У МЧС появится структура, одной из главных задач которой будет «санитарная обработка населения». Распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин 29 сентября. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Из текста следует, что при МЧС предполагается создать специализированный центр с предельной численностью в 52 человека.

Задачами ведомства станут предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также работы по санитарной обработке населения, обеззараживанию зданий и сооружений, техники, имущества и территорий.