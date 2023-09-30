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    В МЧС появится структура для санитарной обработки населения

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    9 комментариев

    У МЧС появится структура, одной из главных задач которой будет «санитарная обработка населения». Распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин 29 сентября. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

    Из текста следует, что при МЧС предполагается создать специализированный центр с предельной численностью в 52 человека.

    Задачами ведомства станут предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также работы по санитарной обработке населения, обеззараживанию зданий и сооружений, техники, имущества и территорий.

    Санитарная обработка населения необходима при загрязнении радиоактивными и отравляющими веществами или бактериальными средствами. Также она проводится для населения при ранениях, ожогах, контузиях и других травмах.

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    Комментарии 9

    Гость30 Сен 2023 в 21:05
    Браво! Давно пора смывать всё то г...но, в котором россияне сейчас тонут. Одобряю!
    +0−0
    Свободу Лёхе!30 Сен 2023 в 21:01
    52 человека на 145 млн. чел. - сильный ход..)
    +0−0
    Гость30 Сен 2023 в 20:56
    Было дело, припёрлись МЧС в нашу коммуналку. Так не придут, а тут никто не вызывал. Ну и ничего. Небось себе понаписали деятельности, а на самом деле они в дружбе с пьяницами обкуренными нашей коммуналки, те может чего им отсыпали или другие услуги . Сто процентов в квартирном деле у них интерес большой созрел, отсюда и танцуют.
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