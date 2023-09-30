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    Испытывал материальные затруднения. Суд в Петербурге переселил из Кудрово подозреваемого в поджоге военкомата

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    5 комментариев

    Невский райсуд определил новое место жительства уроженцу Крыма, обвиняемому в покушении на теракт.

    Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 30 сентября, следствие просило арестовать задержанного 29 сентября Александра Новогренко.

    Мужчина не возражал. На заседании он сообщил, что в Петербурге живет с мамой. У него нет официальной работы и легальных источников дохода, а также он имеет хронические заболевания. Мужчина испытывал материальные затруднения.

    Его адвокат просил меру пресечения, не связанную с заключением под стражу.

    Суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил Новогренко в СИЗО.

    «Фонтанка» писала, что подозреваемого задержали накануне в парадной дома в Кудрово. Мужчину обвиняют в том, что он 27 сентября бросил бутылку с зажигательной смесью в дверь военкомата на улице Крупской.

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    Комментарии 5

    Гость30 Сен 2023 в 18:29
    Раз государство провозгласившее себя истиной во всех сферах и ввело множество запретов не способно обеспечить банальную занятость то гореть этому государству.
    +0−0
    Гость30 Сен 2023 в 18:24
    Крымнаш.
    +0−0
    Гость30 Сен 2023 в 17:59
    Ну теперь материально обеспечен. Будет шить рукавички и заодно лечить хронические заболевания.
    +0−0
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