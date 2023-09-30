Испытывал материальные затруднения. Суд в Петербурге переселил из Кудрово подозреваемого в поджоге военкомата

Невский райсуд определил новое место жительства уроженцу Крыма, обвиняемому в покушении на теракт.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 30 сентября, следствие просило арестовать задержанного 29 сентября Александра Новогренко.

Мужчина не возражал. На заседании он сообщил, что в Петербурге живет с мамой. У него нет официальной работы и легальных источников дохода, а также он имеет хронические заболевания. Мужчина испытывал материальные затруднения.

Его адвокат просил меру пресечения, не связанную с заключением под стражу.