Сергей Шамба: Абхазия рассматривает вступление в Союзное государство России и Белоруссии

Абхазия допускает вступление в Союзное государство, но для этого нужно наладить отношения с Белоруссией. Такое мнение высказал секретарь Совбеза республики Сергей Шамба 30 сентября, передают РИА Новости.



По его словам, для установления политических взаимоотношений нужен интерес с обеих сторон. «Поэтому мы хотим начать с экономического сотрудничества», — сказал он.

«В Белоруссии к Абхазии есть интерес. В Абхазии обсуждаются некоторые белорусские проекты, а наши — в Белоруссии», — заявил Шамба.

Россия и Белоруссия заключили договор о создании Союзного государства в декабре 1999 года.