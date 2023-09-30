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    Сергей Шамба: Абхазия рассматривает вступление в Союзное государство России и Белоруссии

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    13 комментариев

    Абхазия допускает вступление в Союзное государство, но для этого нужно наладить отношения с Белоруссией. Такое мнение высказал секретарь Совбеза республики Сергей Шамба 30 сентября, передают РИА Новости.

    По его словам, для установления политических взаимоотношений нужен интерес с обеих сторон. «Поэтому мы хотим начать с экономического сотрудничества», — сказал он.

    «В Белоруссии к Абхазии есть интерес. В Абхазии обсуждаются некоторые белорусские проекты, а наши — в Белоруссии», — заявил Шамба.

    Россия и Белоруссия заключили договор о создании Союзного государства в декабре 1999 года.

    В сентябре 2022 года президент Белоруссии Александр Лукашенко впервые посетил Абхазию с официальным визитом. Ранее он допустил вступление стран бывшего СССР в Союзное государство.

    В августе 2023 года Сергей Шамба сообщал, что в Абхазии нет политических сил, которые хотели бы вхождения страны в состав России. При этом Сухум выступает за близкие и союзнические отношения с Москвой.

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    Комментарии 13

    Гость30 Сен 2023 в 13:31
    Чем могут удивить нас жители Абхазии , кроме своей культуры
    +0−0
    Гость30 Сен 2023 в 13:30
    Нам своего криминалитета мало? Что они там производят? Или только потребляют?
    +0−0
    Гость30 Сен 2023 в 13:06
    Умный учится на чужих ошибках, дурак наступает на чужие грабли.
    +1−0
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