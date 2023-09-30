Сергей Шамба: Абхазия рассматривает вступление в Союзное государство России и Белоруссии

Абхазия допускает вступление в Союзное государство, но для этого нужно наладить отношения с Белоруссией. Такое мнение высказал секретарь Совбеза республики Сергей Шамба 30 сентября, передают РИА Новости.
По его словам, для установления политических взаимоотношений нужен интерес с обеих сторон. «Поэтому мы хотим начать с экономического сотрудничества», — сказал он.
«В Белоруссии к Абхазии есть интерес. В Абхазии обсуждаются некоторые белорусские проекты, а наши — в Белоруссии», — заявил Шамба.
Россия и Белоруссия заключили договор о создании Союзного государства в декабре 1999 года.
В сентябре 2022 года президент Белоруссии Александр Лукашенко впервые посетил Абхазию с официальным визитом. Ранее он допустил вступление стран бывшего СССР в Союзное государство.
В августе 2023 года Сергей Шамба сообщал, что в Абхазии нет политических сил, которые хотели бы вхождения страны в состав России. При этом Сухум выступает за близкие и союзнические отношения с Москвой.