Секретарь Совбеза Абхазии заявил, что в республике нет политических сил, которые хотели бы вхождения в состав России

В Абхазии нет политических сил, которые хотели бы вхождения страны в состав России. При этом Сухум выступает за близкие и союзнические отношения с Москвой, заявил 23 августа ТАСС секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба, комментируя высказывания заместителя главы Совбеза России Дмитрия Медведева.
Ранее Медведев в статье, опубликованной на сайте Aif.ru, отметил, что в Абхазии и Южной Осетии популярны идеи присоединения к России, которые можно реализовать, «если на то возникнут веские причины».
По словам Сергея Шамбы, в Абхазии не было обращений о вхождении в состав России и он не видит «никаких политических сил в Абхазии, которые видели бы такую форму взаимоотношений между нашими странами».
Говоря о Южной Осетии, он отметил, что там неоднократно проводили референдум по вхождению в состав России, и подчеркнул, что это «естественный путь объединения Северной и Южной Осетии — единого народа».
Секретарь Совбеза также указал, что 26 августа 2008 года Дмитрий Медведев «совершил политический подвиг — признал независимость Абхазии и Южной Осетии». После 2008 года, добавил он, ситуация в республике изменилась, было подписано более 200 разных договоров и соглашений, в том числе и о военном сотрудничестве, которые дают гарантии безопасности.