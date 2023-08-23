Секретарь Совбеза Абхазии заявил, что в республике нет политических сил, которые хотели бы вхождения в состав России

В Абхазии нет политических сил, которые хотели бы вхождения страны в состав России. При этом Сухум выступает за близкие и союзнические отношения с Москвой, заявил 23 августа ТАСС секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба, комментируя высказывания заместителя главы Совбеза России Дмитрия Медведева.



Ранее Медведев в статье, опубликованной на сайте Aif.ru, отметил, что в Абхазии и Южной Осетии популярны идеи присоединения к России, которые можно реализовать, «если на то возникнут веские причины».

