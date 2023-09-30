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    Над Белгородской областью сбиты девять украинских снарядов РСЗО «Ураган»

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    14 комментариев

    Российские ПВО сбили над Белгородской областью девять украинских снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган». Об этом сообщило 30 сентября Минобороны РФ.

    По данным ведомства, атака произошла в ночь на 30 сентября около 03:45. «Дежурными средствами ПВО над Белгородской областью уничтожены в воздухе все девять снарядов», — говорится в сообщении.

    Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о срабатывании системы ПВО над Белгородом и Белгородским районом. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

    В ночь на 30 сентября Украина также атаковала объекты в Брянской области, сообщал губернатор Александр Богомаз. Из-за этого нарушено энергоснабжение поселка Погар. Пострадавших нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.

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    Комментарии 14

    28029143330 Сен 2023 в 13:22
    ХАХАХА!
    А пули автомата Калашникова Россия тоже сбивает?
    Какой дебилизм!
    +0−0
    MaxMara30 Сен 2023 в 12:46
    Плохо
    +0−0
    Гость30 Сен 2023 в 12:10
    Настоящие террористы-нанести удар в праздничный день.
    +2−2
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