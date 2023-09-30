Над Белгородской областью сбиты девять украинских снарядов РСЗО «Ураган»

Российские ПВО сбили над Белгородской областью девять украинских снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган». Об этом сообщило 30 сентября Минобороны РФ.



По данным ведомства, атака произошла в ночь на 30 сентября около 03:45. «Дежурными средствами ПВО над Белгородской областью уничтожены в воздухе все девять снарядов», — говорится в сообщении.

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о срабатывании системы ПВО над Белгородом и Белгородским районом. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.