СК: задержан водитель, сбивший людей на тротуаре в Москве. Он отказался от медосвидетельствования

В Москве задержан водитель, сбивший людей на тротуаре на Большой Никитской, сообщает 29 сентября столичный СК. Среди пострадавших две девочки. Водитель отказался от медосвидетельствования, уточняет следствие.

Напомним, вечером 29 сентября автомобиль марки «мерседес» выехал там на тротуар и врезался в пешеходов. Видео с камер наблюдения, на котором запечатлен момент аварии, можно посмотреть здесь.



По данным надзорного ведомства столицы, пострадали пять человек, в том числе двое детей. Сообщается, что это две школьницы — девочки 2011 г.р. и 2013 г.р..

