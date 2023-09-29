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    СК: задержан водитель, сбивший людей на тротуаре в Москве. Он отказался от медосвидетельствования

    2014
    7 комментариев

    В Москве задержан водитель, сбивший людей на тротуаре на Большой Никитской, сообщает 29 сентября столичный СК. Среди пострадавших две девочки. Водитель отказался от медосвидетельствования, уточняет следствие.

    Напомним, вечером 29 сентября автомобиль марки «мерседес» выехал там на тротуар и врезался в пешеходов. Видео с камер наблюдения, на котором запечатлен момент аварии, можно посмотреть здесь.

    По данным надзорного ведомства столицы, пострадали пять человек, в том числе двое детей. Сообщается, что это две школьницы — девочки 2011 г.р. и 2013 г.р..

    Пресненским межрайонным следственным отделом СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по статье «нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

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    ДТПМоскваБольшая Никитская
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    Комментарии 7

    Гость30 Сен 2023 в 00:53
    А смысл в этом отказе??лтказ сработает если допустим тормознули и ничего не совершили..по предвзятости инспектора допустим..а тут что??..мне каЭтся за подобный отказ надо усугублять статью..и с адвоката в последствии спрашивать неустойку и понижать его репутацию..тчк
    +1−0
    Гость30 Сен 2023 в 00:25
    Номер 02 , 05 небось ?
    +0−0
    Гость30 Сен 2023 в 00:15
    Какое освидетельствование? Написано - возбуждено уголовное дело. По уголовному делу назначается и проводится экспертиза. И никаких отказов. А тут отмазки.
    +3−0
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