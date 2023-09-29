Прокуратура Москвы публикует кадры с места ДТП на Большой Никитской. По предварительным данным, среди пострадавших две школьницы

Прокуратура Москвы публикует кадры с места ДТП на Большой Никитской улице. Напомним, вечером 29 сентября автомобиль марки «мерседес» выехал там на тротуар и врезался в пешеходов. Видео с камер наблюдения, на котором запечатлен момент аварии, можно посмотреть здесь .

По данным надзорного ведомства столицы, пострадали пять человек, в том числе двое детей. Сообщается, что это две школьницы — девочки 2011 г. р. и 2013 г. р.



Ранее ТАСС сообщало со ссылкой на свои источники о шести пострадавших. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП.