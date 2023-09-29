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    Прокуратура Москвы публикует кадры с места ДТП на Большой Никитской. По предварительным данным, среди пострадавших две школьницы

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    1 комментарий

    Прокуратура Москвы публикует кадры с места ДТП на Большой Никитской улице. Напомним, вечером 29 сентября автомобиль марки «мерседес» выехал там на тротуар и врезался в пешеходов. Видео с камер наблюдения, на котором запечатлен момент аварии, можно посмотреть здесь.

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    По данным надзорного ведомства столицы, пострадали пять человек, в том числе двое детей. Сообщается, что это две школьницы — девочки 2011 г. р. и 2013 г. р.

    Ранее ТАСС сообщало со ссылкой на свои источники о шести пострадавших. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП.

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    Комментарии 1

    _ixform29 Сен 2023 в 23:20
    освободите Навального он ведь столько воров обнаглевших нашел себе приключений
    +0−0
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