Задержан подозреваемый в жестоком убийстве возле храма в Новом Девяткино

Задержан подозреваемый в жестоком убийстве женщины во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщает 29 сентября региональное управление Следственного комитета РФ. Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть».
«Фонтанка» рассказывала о финале жестокой расправы, свидетелями которого стал случайный прохожий — он и вызвал полицию. Тело неизвестной женщины с русыми волосами было найдено в ночь на пятницу у храма равноапостольной княгини Ольги в Новом Девяткино. Труп лежал примерно в 80 метрах от церкви в зарослях лопухов. Найти тело удалось благодаря очевидцу — местный житель увидел, как какой-то мужчина везет с территории стройки обнаженное тело в тачке, и сообщил правоохранителям.
Как уточняет 47news, собаки прибывших на сигнал кинологов взяли след и привели к строительной бытовке. Там нашли тачку и двух нетрезвых мужчин, один из которых оказался гражданином Таджикистана.
Установлено, что погибшей было 34 года, как говорят, она вела асоциальный образ жизни и жила в машине. По предварительным данным, она выпивала с ныне задержанным.