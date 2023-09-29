    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 21

    3 м/с, ю-з

    761мм

    60%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd97.41eur103.16

    Задержан подозреваемый в жестоком убийстве возле храма в Новом Девяткино

    2204
    8 комментариев

    Задержан подозреваемый в жестоком убийстве женщины во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщает 29 сентября региональное управление Следственного комитета РФ. Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть».

    «Фонтанка» рассказывала о финале жестокой расправы, свидетелями которого стал случайный прохожий — он и вызвал полицию. Тело неизвестной женщины с русыми волосами было найдено в ночь на пятницу у храма равноапостольной княгини Ольги в Новом Девяткино. Труп лежал примерно в 80 метрах от церкви в зарослях лопухов. Найти тело удалось благодаря очевидцу — местный житель увидел, как какой-то мужчина везет с территории стройки обнаженное тело в тачке, и сообщил правоохранителям.

    Как уточняет 47news, собаки прибывших на сигнал кинологов взяли след и привели к строительной бытовке. Там нашли тачку и двух нетрезвых мужчин, один из которых оказался гражданином Таджикистана.

    Установлено, что погибшей было 34 года, как говорят, она вела асоциальный образ жизни и жила в машине. По предварительным данным, она выпивала с ныне задержанным.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Убийство в Новом ДевяткиноТело в тачке
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ7
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 8

    Басик29 Сен 2023 в 20:14
    Сначала порешают местное население, потом и до правителей, их сюда зазвавших, дойдет очередь. Или они надеются вовремя сбежать?
    +1−0
    AndrewBarsik29 Сен 2023 в 20:06
    И ведь находятся те, кто всерьёз считает, что их привозят сюда, чтобы они работали. Я уверен, что их привозят сюда для истребления коренного населения.
    +6−1
    Гость29 Сен 2023 в 19:59
    В последние годы по приказам Хуснуллина и Файзуллина, завозятся, в основном, таджики.
    +2−1
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close